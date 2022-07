Sozialverband VdK fordert Kündigungs-Moratorium für Mietwohnungen

Horst Vöge, Vorsitzender VdK NRW

Vöge erinnert NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) auch an ein Versprechen aus dem Wahlkampf, als er Entlastungen für Rentner und Menschen mit geringem Einkommen gefordert habe. Darin war auch der Vorschlag enthalten, die Mehrwertsteuer zu senken. Diese Maßnahme gehört nach Ansicht des Sozialverband unbedingt in ein drittes Entlastungspaket vor dem Winter. Der konkrete Vorschlag: Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und Medikamente sollte halbiert werden. Das würde vor allem ärmere Menschen entlasten, so die Argumentation des Sozialverbandes. Der Grund: Insbesondere die Ausgaben für Lebensmittel nehmen bei Ärmeren einen viel größeren Teil des Einkommens in Anspruch als bei Reicheren.

VdK sieht blinden Fleck im schwarz-grünen Koalitionsvertrag

Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag hat der Sozialverband eine Blindstelle ausgemacht: Verbesserungen für pflegende Angehörige sei die "größte Leerstelle im Vertragswerk", sagt Vöge. Es fehle eine Zusage für den Ausbau der Plätze in der Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege. Viele pflegende Angehörige nehmen laut einer VdK-Studie zudem Leistungen einfach deshalb nicht in Anspruch, weil die Antragsverfahren zu kompliziert seien. Der Sozialverband fordert deshalb von der schwarz-grünen Landesregierung den Aufbau eines "unabhängigen, flächendeckenden und qualitativ hochwertigen" Beratungsangebots.