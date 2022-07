Wie die Kommunen in NRW Energie sparen wollen

Nicht nur in Privathaushalten, auch im öffentlichen Sektor wird angesichts steigender Energiekosten und einer ungewissen Versorgungslage nach Einsparpotenzialen gefahndet. Eine Sprecherin des Städtetages NRW kündigte an, die Kommunen wollten in den nächsten Wochen Konzepte für Einsparmöglichkeiten vorlegen. Vielfach sollen die Stadtparlamente darüber abstimmen - zum Beispiel in Köln noch im August, wie die Stadt mitteilte.

Die Liste der Ideen ist lang, aber nicht alles löst Begeisterung aus. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages und Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy, mahnt darum: "Energie einzusparen ist jetzt Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Damit wir im Winter warme Wohnungen haben, müssen wir schon im Sommer sparen."

Die "Giftliste" mit Sparvorschlägen

Folgende Optionen werden aktuell in den Kommunen in Erwähnung gezogen:

bestimmte Straßenlaternen und Ampeln nachts ausschalten

Verzicht auf warmes Wasser in Rathäusern, Museen und Sporthallen,

Klimaanlagen und die Wassertemperatur in Schwimmbädern herunterregeln

Lüftungen ausschalten

auf Außenbeleuchtung von historischen Gebäuden verzichten

schneller auf LED umrüsten

während der Heizperiode Absenken der Temperatur in öffentlichen Gebäuden und Schulen

Landeselternkonferenz gegen Sparen in Schulen

Insbesondere der letzte Punkt, also weniger heizen in Schulen, stößt jetzt schon auf Kritik: "Nicht schon wieder an den Schulkindern sparen", fordert die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Staar. Erst hätten die Schüler in der Corona-Pandemie bei aufgerissenen Fenstern gefroren, jetzt sollten die Klassenzimmer nicht mal mehr richtig geheizt werden.

Bei den Schulen rächten sich jahrzehntelang fehlende Investitionen, kritisierte Staar. "Die hätte man längst mit Solaranlagen und Wärmepumpen unabhängig machen können vom Gas, aber an den Kindern wurde immer gespart", sagt Staar. "Wenn ihr sparen wollt, dreht doch mal den Polizisten, Verwaltungen und Abgeordneten die Heizung ab - nicht immer den Schwächsten", so die Elternvertreterin.

Mittelfristige Maßnahmen

Neben den Vorschlägen, die vergleichsweise schnell umgesetzt werden können, gibt es auch mittelfristig umsetzbare Ideen. Dazu gehört beispielsweise, auf deutlich mehr öffentlichen Gebäuden die Dächer für Solaranlagen zu nutzen.