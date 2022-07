Steigende Nachfrage nach Heizquellen: Was ist sinnvoll, was nicht?

Energie-Experte empfiehlt Radiator-Heizung

Wer für den Notfall vorsorgen wolle, sei mit der Radiator-Öl-Heizung am besten bedient: " Die Kombination aus Strahlungswärme und Warmluft ist das, was allgemein als am angenehmsten empfunden wird ", so der Energie-Experte. Die Konvektionsheizung sowie die Heizlüfter erwärmen dagegen ausschließlich kalte Luft. Letzterer habe den Vorteil, dass er sehr klein sei und Räume wie etwa ein Bad sehr schnell erwärmen könne. Er eigne sich jedoch nicht für den Dauerbetrieb.

Heizlüfter funktionierten wie ein großer Fön und seien am günstigsten. Alle drei Geräte bieten den Vorteil, mobil und in der Nähe jeder beliebigen Steckdose einsetzbar zu sein. Dabei gebe es zwischen Radiatoren und Konvektoren " keinen Unterschied im Wirkungsgrad ". Für kleine Appartements bis 40 Quadratmeter genüge ein Gerät, für größere empfiehlt Loch zwei. Mehr Geräte würde er nicht einsetzen, weil man so das Stromnetz überlasten könne.

Lange nicht genutzte Öfen unbedingt checken lassen

Während Heizpilze nur im Außenbereich sinnvoll seien, sieht der Verbraucherberater Öfen noch als gute Heizalternative. Mit Blick auf die nächste Heizperiode bringen die allerdings wohl nur etwas, wenn man schon einen besitzt und nur noch den Brennstoff benötigt. Ein rechtzeitiger Einbau bis zum Winter erscheint angesichts bestehender Lieferprobleme eher unwahrscheinlich. Beim Einbau neuer Heizungsanlagen - etwa der Wärmepumpe-Variante - sieht es ähnlich aus. Mit einem Jahr Lieferzeit müsse man rechnen, so Loch.

Wer einen lange nicht genutzten Ofen besitze und nun über eine Reaktivierung nachdenke, dem legt Loch nahe, den Schornsteinfeger unbedingt nochmal eine Kontrolle vornehmen zu lassen. Vor allem die Abgaswege müssten gecheckt werden.