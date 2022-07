Heizungswechsel in der Gaskrise: Für wen lohnt sich der Umstieg?

Es sind beunruhigende Meldungen, die an diesem Wochenende zeigen, wie ernst die Lage in Sachen Gasversorgung ist. So fürchtet die Bundesnetzagentur einen Totalausfall der russischen Lieferungen und ruft zu größeren Anstrengungen beim Energiesparen auf. Die Bundesregierung empfiehlt Unternehmen, sich mit Notstromaggregaten einzudecken. Und manche Unternehmen wie Henkel erwägen, wieder mehr Homeoffice einzuführen, um Gas zu sparen.