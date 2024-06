Grenzkontrollen zur Fußball-EM: Was bedeutet das jetzt?

Der Grenzübergang Lichtenbusch. Hier fahren täglich Tausende Autos über die Autobahn über die Grenze von Belgien nach Deutschland. Das war bisher kein großes Ding - und könnte hier und an anderen NRW-Grenzübergängen in den nächsten Wochen etwas anders sein.

Laut Bundesinnenministerium sollen zur Fußball-EM Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen stattfinden - also auch an den Grenzen zwischen den Niederlanden, Belgien und NRW, wo bisher nicht kontrolliert wurde. Die Kontrollen sollen "lageabhängig und flexibel " sein. Für Lichtenbusch kann das bedeuten, dass Polizisten in Zivil und Uniform vor Ort sind - also sichtbar und unsichtbar. Am Grenzübergang können außerdem zeitweise Pylonen und Einsatzfahrzeuge mit Beamten stehen, die stichprobenartig Einreisende aus dem Verkehr ziehen und kontrollieren.

Die Kontrollen sollen bis zum 19. Juli möglich sein - sie finden also auch noch zu Beginn der Sommerferien in NRW statt. Außerdem können Reisende aus dem Schengen-Raum an Flughäfen kontrolliert werden, sagt das Bundesinnenministerium.

Werde ich auch mit deutschem Kennzeichen kontrolliert?

Ob deutsches oder ausländisches Kennzeichen spielt keine Rolle, sagt die Bundespolizei Aachen. Wenn die Polizei vor Ort sei, sichte sie alle Fahrzeuge. Die Polizei habe ein Fahndungsraster, nachdem sie vorgehe und dann Menschen kontrolliere, sagt ein Sprecher.

Warum gibt es die Grenzkontrollen?