Das Simultan-Übersetzen beschreibt er mit dem Reiten auf einer Gedankenwelle. "Ich gleite mit dem Surfbrett über den Gedankenstrom des Redners. Es passiert sehr viel auf der sprachlichen Ebene. Durch das Gesagte entstehen in meinem Kopf Bilder und die übertrage ich in die Zielsprache" , erklärt er seine Arbeit.

Simultan-Dolmetscher immer professionell über den Dingen

Donald Trump sorgt bei seinen Auftritten oft für viel Aufregung.

Dabei muss er natürlich überparteilich bleiben. "Freunde haben mich mal in Trumps erster Amtszeit gefragt, ob ich ihn mal so dolmetschen könne, dass er blöd dasteht" , erzählt Deja. " Aber ich muss ihn ja nur so dolmetschen, wie er tatsächlich redet, dann steht er ja blöd da. Das hat es für mich letzte Nacht leichter gemacht. Er hat ja die Köder geschluckt, die ihm Kamala Harris hingeworfen hat." Sie lockte ihren Kontrahenten ein um das andere Mal aus der Reserve und brachte ihn dazu, sich für Handlungen während seiner ersten Präsidentschaft zu rechtfertigen.