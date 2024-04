20.000 Elefanten für Deutschland: Was hinter dem Angebot aus Botswana steckt

Wie wäre die Vorstellung, in Deutschland frei laufende Elefanten zu sehen? Die Faszination für die großen Grauen ist aus der Entfernung mit Sicherheit riesig und bei einem Safariurlaub stillt der Anblick die Abenteuerlust vieler Touristen. Mit ihnen tatsächlich zu leben, ist in Deutschland aber wohl kaum vorstellbar. Und genau das ist gerade ein Argument in einem ungewöhnlichen Zoff. Aber von vorne.

Der sehr verärgerte Präsident von Botswana hatte Deutschland in einem Interview ein Angebot gemacht. Mokgweetsi Masisi wolle dem Land 20.000 wilde Elefanten zukommen lassen. Aus Ärger um ein EU-Gesetz, das Deutschland verschärfen will. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) gilt nämlich als Befürworterin weiterer Einfuhrbeschränkungen für Jagdtrophäen.

Überpopulation der Dickhäuter - auch durch Schutzprogramme

Der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi

In seinem Land herrsche eine Überpopulation dieser Tierart - Elefanten würden auch Menschen bedrohen. Masissi argumentiert, wenn Deutsche so mit wilden Elefanten leben müssten wie die Menschen in Botswana, ohne sie jagen zu dürfen, dann könnten sie ihn verstehen. Die Jagd sei wichtig, um die steigende Zahl der Elefanten unter Kontrolle zu halten. Zum Hintergrund: Seit 2019 versteigert Botswana regelmäßig Lizenzen, um Elefanten abzuschießen. Davor war es ein paar Jahre lang verboten.

Die Bestände von Elefanten haben sich in dem afrikanischen Land mittlerweile stark erholt - auch weil Schutzprogramme laufen. Heute geht man von 130.000 Tieren aus - so viele wie sonst nirgendwo in Afrika. Zum Vergleich: In den 60er-Jahren sollen es nur 10.000 Tiere gewesen sein. Botswana ist doppelt so groß wie Deutschland und hat nur ungefähr so viele Einwohner wie Hamburg.