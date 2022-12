Mit Tricks und Fantasie: So komme ich zu Fuß gut übers Glatteis

In Socken übers Eis

Allerdings: Wenn das Glatteis plötzlich kommt, wie am Montagmorgen, helfen ohnehin nur noch (Haus-)Hilfsmittel. Das können Hand- oder Putztücher sein, Waschlappen oder Socken. Die Stoffstücke werden um die Schuhe gebunden oder darüber gestülpt und wirken dann auf der eisglatten Fläche wie Stopper. Manche Menschen greifen in der Not auch zu Teppichresten, Heftpflastern oder Gummiringen. Für den sicheren Gang übers Eis empfiehlt sich auch ein Sack Sand oder Granulat. Damit streuen sich manche Menschen den Weg einfach stumpf. Das kann funktionieren.

Körpertraining und Pinguin-Gang

Wer sich so aufs Glatteis begibt, sollte auf die Haltung achten. Physiotherapeuten empfehlen vorab ein leichtes Körpertraining: Ein-Bein-Stand, Knie strecken, Treppen langsam herunter- und hinauflaufen, barfuß durch die Wohnung. Das hilft, sicherer auf den Füßen zu stehen.

Von den Pinguinen abgeschaut: Watscheln bei Blitzeis

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie ( DGOU ) rät Fußgängern zum sogenannten Pinguin-Gang. Dabei bewegt man sich ganz langsam und mit kleinen Schritten vorwärts, richtet den Körperschwerpunkt über dem jeweils auftretenden Bein aus und setzt den Fuß mit ganzer Sohle leicht nach außen zeigend auf.

So steht das belastete Bein im rechten Winkel zum Boden. Die nach vorne ausgerichtete Körperhaltung erhöht die Stabilität. Das erhöht die Standsicherheit und veringert im Falle eines Sturzes auch die Fallhöhe. Das nächste Glatteis kommt bestimmt!