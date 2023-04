Earth Day: Wo sich in NRW die Natur erholt

Auf dem Papier klingt klingt Umweltschutz immer recht einfach: Mal schnell ein paar Flächen entsiegeln, eine grüne Wohnsiedlung bauen oder Gewässer renaturieren. Doch wer sich mit solchen Vorhaben beschäftigt weiß: So ein Projekt umzusetzen dauert Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte.

Trotzdem gibt es sie - auch in NRW . Zum Earth Day stellen wir ein drei davon vor.

Wildnis und Eisvogel: Renaturierung der Ruhr bei Arnsberg

In den 1960er Jahren schäumte ihr Wasser, weil Waschmittel hektroliterweise in den Fluss floss. Über Jahrzehnte vergifteten Pestizide die Ruhr. Bis in die 80er war sie eine braune Brühe. Sie war kanalisiert, in einem strengen Bett eingemauert. Das war einmal.

Heute ist die Ruhr bei Arnsberg in mäandernder Fluss mit Kiesbänken. Sie ist - soweit das möglich war-, wieder in diesen Urzustand zurück versetzt worden. 20 Jahre hat es gebraucht, die Ruhr zu renaturieren. 15,5 Millionen Euro haben Land und Stadt in das Projekt gesteckt. Vorbild war eine alte Postkarte von 1905.

Es gibt wieder Kieselinseln mitten im Fluss. Die Ruhr ist breiter geworden und Heimat für ein ganzes Ökosystem. Pflanzen, Insekten - über und unter Wasser kommt die Aue zurück. Der Fischbestand erholt sich. Das freut auch den Eisvogel.

Über dieses Thema berichten wir heute auch in der Aktuellen Stunde.