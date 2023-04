E-Rollerfahrer verletzt Kleinkind in Gelsenkirchen schwer - und flieht

Ein 14-Jähriger hat mit einem E-Roller in Gelsenkirchen am Freitagabend ein Kleinkind angefahren. Dabei wurde das dreijährige Kind schwer verletzt. Es erlitt laut Polizeibericht einen Beinbruch und musste nach einer Operation erst mal im Krankenhaus bleiben.

Zeugen gesucht

Der Junge auf dem Roller soll einfach weitergefahren sein. Nach Angaben der Mutter des Kleinkindes sollen Passanten erfolglos versucht haben, den Jugendlichen an seiner Weiterfahrt zu hindern. Er war offenbar mit einem grünen Mietroller unterwegs. Jetzt sucht das Gelsenkirchener Verkehrskommissariat Zeugen.