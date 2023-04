Pariser stimmen über Verbot von E-Scootern ab: So ist die Lage in NRW

Mehr E-Scooter-Unfälle in NRW

Je mehr sie werden, desto mehr hinterlassen E-Scooter-Fahrer Spuren in der Unfallstatistik, auch dann, wenn kein Alkohol im Spiel ist. Allein im vergangenen Jahr verunglückten in NRW 1.800 Fahrer, etwa 700 mehr als im Vorjahr. Drei Menschen starben bei E-Roller-Fahrten. Auch in diesem Jahr kam es bereits zu einem Todesfall in NRW: Im Februar starb in Bonn ein junger Mann nach einem Sturz mit einem E-Scooter.