Glücklich und zufrieden schauen die Veranstalter der Lit.Cologne auf die vergangenen 16 Festivaltage in Köln zurück. Die mehr als 200 Lesungen, Themenabende und Podiumsdiskussionen haben in diesem Jahr so viele Gäste angelockt wie noch nie. Laut Veranstalter wurden 118.000 Besucher gezählt.

Zu den bekanntesten Gästen zählten unter anderem Musiker Herbert Grönemeyer, «Bergdoktor»-Schauspieler Hans Sigl und und Ex-Außenminister Joschka Fischer.

Tochter von Gisèle Pelicot stellte ihr Buch vor

Zu Gast war auch Caroline Darian, die Tochter von Giséle Pelicot. Die Französin stellte ihr Buch „ Und ich werde dich nie wieder Papa nennen “ vor, in dem sie die Ereignisse vor und nach dem Prozess von Avignon schildert. Ihr Vater Dominique hatte ihre Mutter jahrelang immer wieder betäubt und von fremden Männern vergewaltigen lassen. Sie selbst ist davon überzeugt ist, ebenfalls von ihrem Vater sexuell missbraucht worden zu sein

Moderatorin Olga Mannheimer übersetzte die französiche Autorin so: " Das Besondere an diesem Familiendrama ist, dass es ist kaum vorstellbar, dass man das wirklich je überwinden wird, es besteht die Hoffnung, dass vielleicht mit der Zeit es etwas weniger schmerzhaft sein wird. Die aktuelle Schwierigkeit für mich besteht darin, einiges noch ans Licht zu bringen an dieser Geschichte ."

Cimamandu Ngozi Adichie als Überraschungsgast

Rund 900 Besucher wurden in der Kölner Stadthalle mit Cimamandu Ngozi Adichie überrascht. Die nigerianische Schriftstellerin präsentierte ihren neuen Roman "Dream Count".