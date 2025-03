Fast 9.000 Dortmunder betroffen: Blindgänger-Entschärfung am Sonntag

Für fast 9.000 Anwohner in der südlichen Dortmunder Innenstadt wird der kommende Sonntag (06.04.) früh beginnen: Um 8 Uhr müssen sie raus aus ihren Häusern und Wohnungen. Alle Betroffenen seien bereits informiert, sagt die Stadt. Sie will bis zu vier Blindgänger entschärfen lassen, unter anderem am Florianturm im Westfalenpark.

Auch an drei weiteren Verdachtspunkten vermutet die Stadt Blindgänger. Ob dort wirklich welche liegen, werden erst die Kampfmittelbeseitiger feststellen. Während ihres Einsatzes am Sonntag wird auch die viel befahrene B1 gesperrt sein. Die Stadtbahnlinien fahren normal weiter, halten allerdings nicht an den Haltestellen im und rund um das Evakuierungsgebiet.

Seniorenheime und Callcenter müssen evakuiert werden

Die Evakuierungskarte der Stadt Dortmund zeigt, welcher Bereich am Sonntag geräumt werden muss. Darunter ist auch der Westfalenpark.

Auch zwei Seniorenheime und ein Callcenter der Kassenärztlichen Vereinigung müssen evakuiert werden. Weil nicht absehbar ist, wie lange die Kampfmittelbeseitiger für die Entschärfung brauchen, sollen Anwohner ihre wichtigsten Sachen mitnehmen. Zum Beispiel Medikamente, Babynahrung oder Windeln.

Zuhause sollten Anwohner alle Türen und Fenster schließen, Elektrogeräte ausstellen und Wasserhähne zudrehen, rät die Stadt. Ambulante Pflegedienste sollten ihre Kunden nach Möglichkeit schon am frühen Morgen versorgen, bevor die Evakuierung losgeht.

Betreuungsstelle am Goethe-Gymnasium

Für alle, die am Sonntag nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen, richtet die Stadt eine Betreuungsstelle am Goethe-Gymnasium in Dortmund-Hörde ein. Wer Hilfe beim Transport dorthin braucht, kann sich bei der städtischen Hotline melden.

Betroffene Anwohner können am Sonntag aber auch kostenlos den Dortmunder Zoo besuchen, wenn sie am Eingang ihren Personalausweis vorlegen. Außerdem läuft noch bis zum Abend der "Hörder Frühling" , eine Frühlingskirmes im Stadtteil Hörde.

