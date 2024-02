Lieferungen per Drohne nach Hause? Das wird wohl noch dauern

Pilotprojekte: Drohnen liefern Medikamente oder Lebensmittel

Aber immerhin hat es in den vergangenen Jahren schon einige Tests in Deutschland gegeben: So wurden beispielsweise Krankenhäuser und Testpatienten per Drohne mit Medikamenten beliefert. In Brandenburg legte im vergangenen Herbst eine Drohne einen Testflug über insgesamt 40 Kilometer mit medizinischen Proben zurück. Und in Hessen gab es unlängst ein Pilotprojekt, bei dem Lebensmittel und andere Waren aus dem Supermarkt per Drohnen in entlegene Odenwald-Orte gebracht wurden.

Drohnen nicht ohne Risiken

Aber so ganz ohne Risiken sind Drohnen nicht. Schließlich kann niemand ausschließen, dass sie abstürzen und dabei Schäden anrichten. Und weil Drohnen mit Kameras ausgestattet sind, mit denen Unternehmen den Lieferprozess überwachen, kann die Privatsphäre von Menschen verletzt werden, die bei einer Lieferung per Drohne versehentlich gefilmt werden.

Bevor Drohnenlieferungen in Deutschland alltäglich werden, gelte es, sich den Herausforderungen wie Luftraumintegration, Kollisionsvermeidung, Datenschutz und die Schaffung sicherer Standards zu stellen, sagte Nastassja Hofmann vom Digitalverband Bitkom dem WDR . Bevor Logistikdrohnen flächendeckend zum Einsatz kommen, gehe es daher zunächst um eine differenzierte und ergänzende Nutzung: Drohnen eigneten sich etwa besonders gut, um kleine, leichte und besonders eilige Produkte wie Medikamente an abgelegenere Orte zu bringen.

Nichtsdestotrotz: Drohnen, die Waren liefern, sind im Kommen. Die Firma Amazon will ihren Drohnenservice "Prime Air" in diesem Jahr erstmals auch in Europa einsetzen. Gegen Ende 2024 könnten Kunden in Italien und Großbritannien ihre Lieferungen von einer Drohne empfangen. Ob und wann das in Deutschland der Fall sein wird? Abwarten.