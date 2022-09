Trauriger Rekord: Fast 700 Drogentote in NRW

So viele Drogentote wie noch nie

Als Beispiel führt das Ministerium die Drogenkonsumräume in NRW an. Dort habe es 2019 noch etwa 298.000 Konsumvorgänge gegeben, 2021 waren es nur noch rund 212.000, heißt es in der Antwort auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Serdar Yüksel.

Viele Tote waren Langzeitkonsumierende

Bei knapp 71 Prozent der Toten handelte es sich 2021 um Langzeitkonsumierende, so das Gesundheitsministerium weiter. Der Anstieg verteile sich dabei auf verschiedene Arten von Vergiftungen mit Rauschmitteln.