Drei Jahre nach Anschlag in Hanau - Gedenkveranstaltungen in NRW

Der Anschlag von Hanau jährt sich am Sonntag zum dritten Mal: Am 19. Februar 2020 hatte ein rechtsextremer Attentäter in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst getötet. Zum Gedenken an diesen Anschlag finden an diesem Wochenende auch in rund zehn Städten in NRW Gedenkveranstaltungen statt. Von einigen Städten aus fahren Busse nach Hanau, wo es am Sonntag eine zentrale Gedenkfeier gibt.