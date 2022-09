Sich wie ein Astronaut fühlen - DLR vergibt für Studie ungewöhnliche Jobs

Im Bett liegend Geld verdienen? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln sucht Probandinnen und Probanden für eine Studie im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA. Das Ziel: Ausloten, was Astronauten tun können, um auch nach einem Aufenthalt im All gesund und fit zu sein.

Im All bauen sich durch die Schwerelosigkeit nicht nur Muskeln und Knochen ab, auch die Sehkraft lässt nach. In einem vergleichbaren Zustand kommen alle, die einfach nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Für die Studie sollen sich nun deutschsprachige Frauen und Männer im Alter zwischen 24 und 55 Jahren ab Ende 2023 für insgesamt 30 Tage im Bett in eine 6-Grad-Kopftieflage begeben.

Aufwandsentschädigung beträgt 11.000 Euro

In einer solchen Liegeposition unterliegt man den gleichen – reversiblen – körperlichen Veränderungen wie ein Anstronaut. Um dem Muskelabbau entgegenzuwirken, sollen die Probandinnen und Probanden in die Pedale eines Ergometers treten.

Die Studie in der luft- und raumfahrtmedizinischen Forschungsanlage in Köln-Porz dauert insgesamt 59 Tage - bei einer Aufwandsentschädigung von 11.000 Euro. Wer nun glaubt, dass dies leicht verdientes Geld werden könnte, sollte sich den Ablauf klarmachen: Die Kampagne beginnt mit einer 15-tägigen Eingewöhnungsphase, im Anschluss folgen eine 30-tägige Bettruhe in 6-Grad-Kopftieflage, danach eine 14-tägige Erholungsphase.