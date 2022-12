Die elektronische Krankmeldung kommt - eigentlich

Die Idee hinter der elektronischen Krankmeldung ist so simpel wie einleuchtend: Durch die Digitalisierung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung - so der offizielle Name - sollen Krankmeldungen einfacher und sicherer vonstatten gehen. Dadurch sollen alle Beteiligten weniger Arbeit haben.

Nachdem sich seit Anfang 2022 Ärzte und Krankenkassen an dem Prozess beteiligen, soll das Meldeverfahren ab dem 1. Januar 2023 auch für alle Arbeitgeber verpflichtend werden. Ob das auch in der Umsetzung klappt, ist abzuwarten.