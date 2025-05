Zuvor hatten die Innenminister von Bayern und Hessen angekündigt, mögliche Konsequenzen für AfD -Mitglieder im öffentlichen Dienst zu prüfen. Bei der nächsten Innenministerkonferenz Mitte Juni in Bremerhaven soll das Thema besprochen werden. Ziel ist ein einheitliches Vorgehen in allen Bundesländern.

Die AfD -Bundespartei hat bereits angekündigt, gegen die Einstufung als extremistische Bestrebung zu klagen. In erster Instanz ist das Verwaltungsgericht Köln zuständig, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Sitz in Köln hat. Bis zum endgültigen Ende des Rechtsstreits könnte es Jahre dauern. Eine aufschiebende Wirkung hätte die Klage nicht.

WEITERE NACHRICHTEN

Israel mobilisiert Reservisten • Im Gaza-Streifen steht das israelische Militär offenbar kurz davor, seine Angriffe auszuweiten. Das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Netanjahu will im Laufe des Tages darüber beraten. Israelische Medien berichten, dass zehntausende Reservisten bereits Einberufungsbefehle erhalten haben.

Weniger Besucher bei Rhein in Flammen 2025

"Rhein in Flammen" mit Pannen • In Bonn sind deutlich weniger Besucher zum Feuerwerksspektakel „Rhein in Flammen“ gekommen als üblich. Die Schausteller verzeichneten teils erhebliche Umsatzausfälle. Am Nachmittag musste das Volksfest zunächst wegen einer Unwetterwarnung geräumt werden, konnte am Abend aber wie geplant stattfinden. Ursprünglich war neben dem Feuerwerk aber auch eine Drohnenshow geplant. Die musste der Veranstalter jedoch absagen, weil eine fremde Drohne in den Show-Bereich eingedrungen war.