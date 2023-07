Deutschlandticket: Jetzt auch fürs Fahrrad und in der ersten Klasse

Stand: 01.07.2023, 09:43 Uhr

Das Deutschlandticket lässt sich in Zügen in NRW gegen Aufpreis jetzt auch zur Fahrrad-Mitnahme und in der ersten Klasse nutzen. Weit mehr als eine Million Abos wurden in NRW bislang verkauft.