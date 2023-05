Normalerweise ist es die Lehrerschaft, die Leistungen bewertet – nämlich die ihrer Schülerinnen und Schüler. Es geht aber auch andersherum – nämlich die Leistungen von Lehrkräften in den Fokus rücken. Genau das steckt hinter dem bundesweiten Wettbewerb "Deutscher Lehrkräftepreis – Unterricht innovativ“. Über 8.500 Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler haben sich an der Wettbewerbsrunde 2022 beteiligt, jetzt stehen die Preisträger in den Kategorien "Ausgezeichnete Lehrkraft", "Unterricht innovativ" und "Vorbildliche Schulleitungen" fest.

"Ausgezeichnete Lehrkraft" : Diese Auszeichnung bekommen drei Lehrer aus NRW (von ihren Schülerinnen und Schülern). Damit geehrt werden Dirk Erkelenz von der Königin-Luise-Schule in Köln, Georg Kussel vom Einstein Gymnasiums Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) sowie Dennis Münstermann, von der Bertha Krupp Realschule Essen. Insgesamt waren in der Wettbewerbskategorie zehn besonders engagierte Lehrkräfte von den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen 2022/2023 nominiert.

: In dieser Kategorie haben zahlreiche engagierte Lehrkräfte-Teams aus ganz Deutschland innovative und fächerübergreifende Unterrichtsprojekte für den Wettbewerb eingereicht. Ein Preis geht nun an Paul Daniel Heiming von der Sekundarschule der Stadt Warstein (Kreis Soest). "Vorbildliche Schulleitung": Hier wählte die Jury vier Preisträgerinnen und Preisträger aus. Die Schulleitungen wurden von ihren Kollegien vorgeschlagen. Zwei der vier Preisträger stammen aus NRW – Rolf Wohlgemuth vom Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln und Andrea Kocks von der Grundschule am Steigerweg in Mülheim an der Ruhr.

Insgesamt zehn Lehrkräfte, vier Teams und vier Schulleitungen aus elf Bundesländern wurden in der Wettbewerbsrunde 2022 ausgezeichnet.