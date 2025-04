Liberale Richterin gewinnt in Wisconsin • US-Präsident Trump und sein Berater Elon Musk müssen eine Niederlage einstecken. Im Staat Wisconsin hat die liberale Kandidatin Susan Crawford die Wahl um einen Sitz im Obersten Gerichtshof gewonnen - gegen einen konservativen Gegner. Die Wahl galt als erster Stimmungstest nach Trumps Amtsantritt, Musk hatte Millionen Dollar an potenzielle Wähler verteilt - unter anderem, indem er Unterzeichnern einer Petition gegen " aktivistische Richter " jeweils 100 Dollar anbot. Die Richterwahl in Wisconsin gilt auch deshalb als bedeutsam, weil am dortigen Supreme Court Entscheidungen über den Zuschnitt von Wahlkreisen anstehen, die Einfluss auf die US-Kongresswahl in anderthalb Jahren haben könnten.

Streikende Ford-Mitarbeiter am Kölner Werk

Warnstreiks bei Ford in Köln • Ford geht es nicht gut, aber die Belegschaft kämpft um ihre Jobs. Mit einem ersten Warnstreik haben die Mitarbeiter von Ford auf die zunächst ergebnislosen Verhandlungen zu einem Sozialtarifvertrag reagiert. Der Streik soll bis Donnerstag dauern. Neben einem Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze, fordert die Gewerkschaft auch eine Absicherung für die Beschäftigten im Fall einer Insolvenz.

Ein Landesverdienstorden von Nordrhein-Westfalen steckt an einer Jacke.

Der NRW-Verdienstorden geht an ... • Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) überreicht heute den Verdienstorden des Landes NRW . Unter den Preisträgern sind unter anderem die frühere Bundesjustizministerin und ehemalige NRW -Antisemitismusbeauftragte, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die Ethikerin Christiane Woopen und Ingeborg Schlüter, die den Preis für ihr Engagement bei den "Grünen Damen" in einem Wittener Krankenhaus erhält. Der Verdienstorden ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes und wurde 1986 aus Anlass des 40. Geburtstages des Landes vom damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau ( SPD ) gestiftet.

Prozess gegen Influencer wegen Silvester-Randale beginnt • An Silvester hatte ein 23-Jähriger in Berlin eine Rakete in ein geöffnetes Wohnungsfenster geschossen und ein Video davon gepostet. Heute Vormittag beginnt der Prozess gegen den Mann. Die Anklage wirft ihm versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Der Mann aus dem Westjordanland wurde wenige Tage nach Silvester festgenommen und befindet sich seitdem wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.