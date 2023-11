Reichspogromnacht 1938: "Heute würdet ihr sagen, die Bilder gingen viral"

In Gedanken sieht Lorenz Beckhardt seinen Vater Kurt, wie er in kurzen Hosen die Straße hinaufschleicht. Kurt, der sich an Häuserwänden entlang drückt. Kurt, der hinter einer dichtgedrängten Menge steht. Erwachsene versperren ihm die Sicht. Dann sieht er, was sein kindlicher Verstand nicht begreifen kann: Jemand hat seine Synagoge angesteckt. Lorenz Beckhardt stellt sich die Verzweiflung dieses Jungen vor beim Anblick der rußgeschwärzten Mauern. Wie dem damals kleinen Kurt die Tränen über die Wangen laufen. Damals. Im November 1938 war sein Vater 11 Jahre alt.

Zwei Stunden lang, harte Holzstühle - viele Fragen

Lorenz Beckhardt hat diese Geschichte so auch aufgeschrieben. Er liest daraus vor. In der Aula des Bonner Beethoven-Gymnasiums. Es ist der Abend des 9. Novembers 2023. Etwa 180 Schüler der Q1 und Q2 sind gekommen. Sie sitzen still auf harten Holzstühlen. Zwei Stunden lang. Sie hören zu, stellen Fragen. Die Gesichter sind ernst.

Es geht um ein geschichtlich bedeutsames Datum. Der 9. November 1938 und die folgende Nacht stehen für den Beginn der systematischen Juden-Ermordung durch die Nazis. Es ist der Tag, an dem organisierte Schlägertrupps, jüdische Geschäfte, Synagogen und jüdische Einrichtingen in Brand setzten. Tausende Jüdinnen und Juden in Deutschland werden misshandelt, verhaftet oder getötet. " Am Tag danach druckten Tageszeitunge auf der ganzen Welt diese Bilder ", sagt Lorenz Beckhardt, der selbst Journalist ist und auch für den WDR arbeitet. " Heute würdet ihr sagen, die Bilder gingen viral ", sagt er zu den Schülerinnen und Schülern.

2023 gehen wieder Bilder viral

2023 - 85 Jahre später - gehen wieder grausame Bilder um die Welt. Wieder ist jüdisches Leben bedroht: Hamas-Mitglieder verübten am 7. Oktober 2023 einen Terroranschlag auf Israel. Nach israelischen Militärangaben töteten sie dabei mehr als 1.400 Israelis und entführten mehr als 220 Geiseln in den Gazastreifen - darunter viele Kinder. Seitdem kämpft Israel im Gazastreifen gegen die Hamas, dabei sterben im Gazastreifen viele unschuldige Zivilisten. Auch diese Bilder gehen viral. Viele Menschen gehen deshalb gegen Israel auf die Straße. Auch in Deutschland.