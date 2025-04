Vemisster Sechsjähriger aus Hessen wahrscheinlich tot • Nach wochenlanger Suche ist in Hessen ein Kind tot in einem Fluss gefunden worden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den vermissten autistischen Jungen. Der Sechsjährige war Ende März aus seiner Förderschule in Weilburg weggelaufen. An der Suche nach ihm hatte sich auch die Bundeswehr mit einem Eurofighter-Aufklärungsflugzeug beteiligt.

Waffenruhe nicht verlängert • Russland kommt der ukrainischen Forderung einer 30-tägigen Feuerpause nicht nach. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag für Ostern eine Waffenruhe in seinem Krieg gegen das Nachbarland ausgerufen hatte, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, Putin habe keinen Befehl für eine Verlängerung gegeben. Beide Kriegsparteien beschuldigten sich gestern gegenseitig, die Angriffe fortzusetzen, unter anderem mit Artillerie und Drohnen.

Tausende Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler • Die Zahl der Verdachtsfälle auf medizinische Behandlungsfehler in Deutschland verharrt offenbar auf einem hohen Niveau. 2024 wandten sich allein rund 6.500 Versicherte an die Techniker Krankenkasse, weil sie einen Behandlungsfehler vermuteten. Das geht aus Daten der TK hervorgeht, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegen. Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre. " Die Bandbreite der geschilderten Vorfälle ist groß: Sie reicht von verwechselten Medikamenten, über die Operation des falschen Körperteils bis hin zu Todesfällen aufgrund von Pflege- und Behandlungsfehlern ", sagte Kassen-Chef Jens Baas.

Bochum feiert Orgelfestival • In Bochum bringen Organisten aus Deutschland und Italien Kirchenorgeln in der Stadt zum Klingen. Zwischen Ostern und Pfingsten findet wieder das jährliche Orgelfestival mit sieben Konzerten statt. Den Auftakt macht ein Konzert in der Propsteikirche St . Peter und Paul in der Innenstadt am Ostermontag um 19.30 Uhr mit dem Festivalleiter Arno Hartmann an der Orgel.

Leverkusen patzt - FC Bayern bald Meister? • Dauer-Fußball-Meister FC Bayern München rückt seinem 34. Titel immer näher, weil Verfolger Bayer Leverkusen zum Abschluss des 30. Spieltags schwer gepatzt hat. Bei Aufsteiger FC St. Pauli kam der Titelverteidiger am Abend nach einer schwachen Leistung nicht über ein 1:1 hinaus.