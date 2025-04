Am 23. April ist ein besonderer Feiertag - keiner allerdings, der offiziell im Kalender steht. Dafür einer, der eine zutiefst menschliche Gewohnheit feiert: Das Lesen. Am Mittwoch ist nämlich Welttag des Buches. Auch in NRW sind dazu viele Aktionen geplant.

Von Blind Date bis Bücherfest

Vor allem Buchhandlungen feiern den Lesetag. So laden zum Beispiel einige Buchhandlungen zum " Blind Date mit einem Buch ". Leserinnen und Leser können blickdicht verpackte Bücher entdecken, die von den Buchhändlerinnen und Buchhändlern in wenigen Worten beschrieben werden. In Aachen setzt eine Buchhandlung immer zur vollen Stunde einen Schwung Buchpäckchen auf dem Münsterplatz aus.

Doch nicht nur Buchhandlungen quer durch den Westen sind mit dabei. Auch Stadtbibliotheken bieten an dem Tag ein besonderes Programm. So stellt zum Beispiel der Chefdramaturg der Ruhrfestspiele in der Stadtbibliothek in Recklinghausen Romane und Bühnenwerke vor. In Holzwickede gibt es in der Gemeindebibliothek ein Bücherwichteln. Beim Düsseldorfer Buchfest werden ausgewählte Schulklassen in die Zentralbibliothek eingeladen, um den Tag umgeben von Büchern zu verbringen.

Schulklassen können sich Buchgeschenk abholen

Für Vier- und Fünfklässler gratis: Das Buch "Cool wie Bolle"

Außerdem können sich Schulklassen bei ausgewählten Buchhandlungen auch in diesem Jahr wieder ein Buchgeschenk abholen - dank einer Gutscheinaktion an ihren Schulen. Diesmal ist es der eigens verfasste und gezeichnete Comicroman " Cool wie Bolle ", der für bundesweit gut 1,1 Millionen Kindern der vierten und fünften Klassen sowie für Förderschul,- Willkommens- und Übergangsklassen bereit steht. Zuletzt hätten gut 300.000 Kinder aus NRW ihre Buchgutscheine eingelöst.

Das A und O für den Bildungsweg

So ein Weltbuchtag hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Denn: Bei der Lesekompetenz sieht es in Deutschland nicht gut aus. Mehrere Studien haben in den letzten Jahren offen gelegt, dass viele Kinder und Jugendlichen hierzulande nicht ausreichend gut und sinnerfassend lesen können. Eine IGLU-Studie von 2023 bestätigt den Abwärtstrend bei der Lesekompetenz von Viertklässlern. Demnach kann jeder vierte Viertklässler nicht richtig lesen. Dabei gilt Lesefähigkeit als Schlüsselkompetenz und ist ganz zentral für den Bildungserfolg.