Indiana Jones: Verjüngt durch De-Aging-Technik

US-Schauspieler Harrison Ford ist mittlerweile über 80 Jahre alt, stand aber für den fünften Teil der "Indiana Jones"-Reihe mit dem Titel "Rad des Schicksals" erneut vor der Kamera. Weil der erste Teil vor 42 Jahren gedreht wurde, im Film aber ein "Flashback" nötig war, wurde der Ford durch filmische Tricks dramatisch verjüngt. Ganze 25 Minuten lang ist er zu sehen, wie er früher aussah.

De-Aging : Am Computer jünger gemacht

Verjüngter Harrison Ford im neuen "Indiana Jones"

Eine Technik, die sich "De-Aging" nennt und in Hollywood häufig zum Einsatz kommt, um Schauspieler jünger erscheinen zu lassen. Das kann entweder dazu dienen, den Charakter in verschiedenen Zeiträumen darzustellen , wie in diesem Fall – oder um den Schauspieler eine Rolle spielen zu lassen, die deutlich jünger ist als er selbst.

Es gibt verschiedene Technologien und Methoden, die bei der De-Aging-Technik zum Einsatz kommen. Die wichtigste Technik ist die digitale Nachbearbeitung. Hierbei werden spezielle Software und CGI ("Computer Generated Imagery") verwendet, um das mit Kameras eingefangene Aussehen eines Schauspielers zu verändern. Diese Technologie wird oft in Kombination mit anderen Techniken verwendet, wie Make-up, Prothesen und spezielle Beleuchtungstechniken.

Seit Jahren eine bewährte Methode

Der Prozess des De-Aging beginnt oft mit der Erfassung der Performance des Schauspielers durch Motion-Capture-Techniken. Dabei werden Markierungen auf dem Gesicht des Schauspielers angebracht, und spezielle Kameras erfassen ihre Bewegungen. Diese Daten werden dann in einen Computer eingegeben, wo sie von CGI -Künstlern am Computer verwendet werden, um eine jüngere Version des Schauspielers zu erstellen. Ein mühsamer und zeitaufwändiger Prozess.

Es gibt einige Beispiele für die Verwendung von De-Aging in Hollywoodfilmen:

The Irishman (2019): In Martin Scorseses Film " The Irishman " wurden Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci digital verjüngt. Das Besondere an diesem Film war, dass kein traditionelles Motion Capture mit Punkten auf dem Gesicht der Schauspieler verwendet wurde. Stattdessen entwickelte die Produktionsfirma " Industrial Light & Magic " ( ILM ) eine besondere Kamera-Installation, " The Three-Headed Monster " genannt. Sie erfasst das Spiel der Schauspieler aus gleich drei Winkeln und erstellt so ein 3D-Modell ihres Kopfes, das dann digital verjüngt werden konnte. Marvel Cinematic Universe ( MCU ): Die MCU hat in mehreren ihrer Filme die De-Aging -Technologie genutzt. Zum Beispiel wurde sie verwendet, um Samuel L. Jackson in " Captain Marvel " (2019) zu verjüngen, um ihn wie in den 1990er Jahren aussehen zu lassen. Ebenfalls wurde Robert Downey Jr. in " Captain America: Civil War " (2016) für eine Szene in der Tony Stark seine Erinnerungen an seine Eltern noch als junger Mann sieht, verjüngt. Star Wars: Rogue One (2016): In diesem Film wurde mit Computern sogar eine komplette digitale Nachbildung des verstorbenen Schauspielers Peter Cushing erstellt, um seine Rolle als Großmoff Tarkin wiederzubeleben. ILM verwendete eine Kombination aus altem Filmmaterial und einem Stand-in-Darsteller, um eine CGI -Version von Cushing zu erstellen.

Studios wie "Industrial Light and Magics" sind auf Effekte spezialisiert.

Die Verwendung solcher De-Aging-Technologie ist nicht unumstritten. Einige Kritiker argumentieren, diese technische Möglichkeit reduziere die Notwendigkeit für ältere Schauspieler in der Filmindustrie -und dass das Ergebnis oft unheimlich oder unrealistisch wirkt. Zudem gibt es ethische Bedenken hinsichtlich der Rechte der Schauspieler und ihrer Darstellung.

Mit KI jüngere Klone erstellen

Trotz dieser Bedenken ist die Technologie jedoch ein wertvolles Werkzeug, die nun eben auch im fünften Teil der Indiana-Jones-Reihe zum Einsatz gekommen ist.

Mitunter kommen auch schon Deepfakes zum Einsatz: Eine Technik, bei der Künstliche Intelligenz ( KI ) verwendet wird, um das Gesicht einer Person durch das Gesicht einer anderen Person zu ersetzen – dann in jedem gewünschten Alter. Zum Beispiel wurde in "The Mandalorian" (2019) ein Deepfake verwendet, um eine jüngere Version von Mark Hamill als Luke Skywalker zu erstellen.

Welche Apps machen uns jünger?

Im Bild jünger auszusehen, als man ist: Das ist längst nicht mehr nur ein Privileg für Hollywood-Stars. Vergleichbare Technologien lassen sich auch im eigenen Smartphone anwenden: Es gibt diverse Apps (nicht nur Filter), die einen selbst in Selfies oder andere in Porträtaufnahmen jünger aussehen lassen. Ein paar Beispiele: