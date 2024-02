DAVA: Erdogans langer Arm nach NRW?

DAVA steht offiziell für "Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch". Der Name erinnert aber an den arabischen Begriff "DAWA", der für die islamische Missionierung steht. Das dürfte kein Zufall sein, denn unter den Gründern der Partei sind vor allem Sympathisanten des türkischen Präsidenten Erdogan.

Yunus Ulusoy vom Zentrum für Türkeistudien in Essen

" Es ist ein Begriff, den Erdogan verwendet und den Erdogans Gefolgsleute verwenden. " sagt Yunus Ulusoy von der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung in Essen. Eigentlich gehe es darum Erdogans Gefolgschaft hinter ihm zu versammeln. Er habe den Vorsitzenden der DAVA gefragt, warum gerade dieser Begriff gewählt worden ist, so Ulusoy weiter: " Er sagte mir einmal, weil es eben einen Mobilisierungseffekt aufweist. "

Den erhofft sich die neue Partei bei konservativen Muslimen mit einer türkischen Migrationsgeschichte. Im Parteiprogramm der DAVA, dass der ARD vorliegt spricht sich die Partei vor allem für den Schutz des Islam, die Stärkung " traditioneller Werte " und einen starken Sozialstaat aus.

Ziel: Die Europawahl

Spitzenkandidat Deutschland ist Fatih Zingal. Er will wegen der vielen hier lebenden Migranten NRW zum Schwerpunkt des DAVA-Wahlkampf für die Europawahl machen. Früher war der Jurist Vorsitzender des Vereins UID mit Sitz in Köln, der vom Verfassungsschutz beobachtet wurde.

Der Verein organisierte Wahlkampfauftritte für den türkischen Präsidenten und brachte Menschen mit Bussen zu den Wahllokalen. Kann sich Zingal von Erdogan überhaupt distanzieren?

Fatih Zingal, Spitzenkadidat der DAVA-Partei

Der Spitzenkandidat behauptet: „ Das sind in der Tat zwei Paar Schuhe. Ich bin in der Tat nicht mehr in der UID aktiv und dort auch kein Mitglied mehr. “ Weder sei man der verlängerte Arm Erdogans noch der AKP. „ Wir sind tatsächlich eine deutsche sonstige politische Vereinigung, die sich mit innerdeutschen Themen befassen möchte. “

Gerade im Ruhrgebiet, wo die Zustimmung für Erdogan bei den türkischen Wahlen besonders hoch war wollen sie unter den Fans des türkischen Präsidenten Erfolg haben. Für den Bochumer SPD Abgeordneten Serdar Yüksel eine Gefahr: " Den Mut dieser Parteigründung gibt es auch deshalb, weil es große Unterstützung auch aus Ankara genau für diese Ideen gibt. Aus meiner Sicht ist es nicht nur eine türkische AFD, sondern auch einen Ableger der Türkisch konservativen Partei, der von Erdogan, der AKP. "

Gründer unter Beobachtung des Verfassungsschutzes

Auf dem Gründungsfoto der DAVA, veröffentlicht in verschiedenen türkischen Zeitungen taucht Idris S. auf. In den sozialen Medien gibt sich der Mann aus NRW sonst gerne als Unterstützer des türkischen Präsidenten und zeigt den Gruß der rechtsextremen grauen Wölfe.

Die Partei antwortet uns schriftlich, den Mann nicht zu kennen. Er sei weder Gründungsmitglied noch habe er eine Funktion innerhalb der politischen Vereinigung inne.