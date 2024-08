"Ohne Abi hast du heutzutage keine Chance" - so oder so ähnlich lautet eine beliebte Stammtischparole. Die Kritik dahinter: Kinder würden zum Abitur gedrängt, Menschen mit anderen Bildungswegen abwertet. Was ist da dran?

Fest steht: In Nordrhein-Westfalen leben in allen 53 Landkreisen und kreisfreien Städten deutlich mehr Menschen mit Abitur oder Fachabitur als noch Anfang der 2010er Jahre. Gleichzeitig hat sich aber auch die Zahl der Menschen ohne Schulabschluss mancherorts verdoppelt.

Das zeigen die kürzlich veröffentlichten Daten aus dem Zensus 2022. Die Volksbefragung zeichnet nach mehr als zehn Jahren ein neues Bild zu den Lebensumständen in Deutschland. Stichtag dafür war der 15. Mai 2022.

Trend zum Gymnasium setzt sich fort

Vor dem Abschluss kommt der Schulbesuch - und hier ist fast überall in NRW der Hang zum Gymnasium zu beobachten: In 51 von 53 Kreisen und kreisfreien Städte ist der Anteil der Kinder, die ein Gymnasium besuchen, dem Zensus zufolge 2022 höher als 2011. Nur in Remscheid und Herne gibt es leichte Rückgänge.

In neun Kreisen und Städten machen Gymnasiasten mehr als ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler aus. Hinzu kommen die Kinder, die ihr Abitur auf einer Gesamtschule ablegen werden.