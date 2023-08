Ein Jahr nach Tod von Malte C.: Tausende Menschen bei CSD-Demo in Münster

Diese sechs Frauen waren auch gekommen, um zu feiern

Es war eine hunderte Meter lange Menschenschlange, die sich da durch Münsters Straßen schob. Bunt, laut, selbstbewusst: So präsentierten sich die rund 10.000 Teilnehmenden des diesjährigen Umzugs zum Christopher Street Day in Münster.

Erinnerungen an den brutalen Angriff vor einem Jahr

" Lasst Euch nicht einschüchtern ", rief Mitorganisatorin Leonie Dietz den Demonstrierenden zu. Vielen waren die tragischen Ereignisse vom vergangenen Jahr noch präsent. Der 25 Jahre alte trans Mann Malte C. war auf offener Straße niedergeschlagen worden. Wenige Tage später erlag er seinen Verletzungen. Der Täter, ein 20-jähriger Mann aus Tschetschenien sitzt im Gefängnis. Das Landgericht Münster hatte ihn wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren sowie Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter verurteilt.

Gedenken an Malte C.

Zum Gedenken an Malte C. hatten die Veranstalter des diesjährigen CSD -Umzugs eine Art Altar aufgebaut. Dort hinterließen Teilnehmende Zettel mit Botschaften und Wünschen für den Verstorbenen. Andere hatten für Malte C. Schilder gemalt, die sie beim Demonstrationszug durch die Stadt in die Höhe hielten.

Polizei: Keine Zwischenfälle

Nach drei Stunden zogen Veranstalter und Polizei eine positive Bilanz. Der CSD-Umzug in diesem Jahr sei eine friedliche Veranstaltung gewesen, ohne jegliche Zwischenfälle. Die Veranstalter verzichteten in diesem Jahr auf das große Ständefest mit Party und Bühnenprogamm nach dem Umzug. Allerdings nicht wegen der Ereignisse vor einem Jahr. Es gebe interne Gründe, man habe sich im Verein neu organisiert und sei deshalb in diesem Jahr nicht in der Lage gewesen, ein großes Fest auf die Beine zu stellen.