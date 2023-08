Ein Jahr nach dem Tod von Malte C.: Was hat sich verändert?

Malte C. ist 2022 während des Christopher Street Day in Münster eingeschritten, als zwei lesbische Frauen von einem Mann beleidigt wurden. Wenige Tage später war er tot, er starb an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Nuradi A. hat im späteren Gerichtsprozess gestanden, den trans Mann niedergestreckt zu haben und wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig erklärt. Doch für eine queerfeindliche Einstellung habe es laut Prozessbeteiligten keine Hinweise gegeben. Er selbst sei homosexuell.