Coronavirus: Was wir über die Mutationen wissen

Wo haben sich die Corona-Mutationen bislang verbreitet?

Laut Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) ist die britische Corona-Mutation inzwischen in etwa 50 Ländern nachgewiesen worden. Die südafrikanische Variante hat sich in 20 Staaten verbreitet. Die Mutationen aus England und Südafrika sind inzwischen auch in Deutschland und NRW angekommen. In NRW wurde die britische Variante erstmals Ende vergangenen Jahres bei einem Mann in Viersen entdeckt, nun auch in Köln. Die südafrikanische Variante wurde deutschlandweit zum ersten Mal bei einer Familie in Bottrop nachgewiesen.