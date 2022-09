Keine Stiko-Empfehlung: Einige NRW-Kommunen setzen Omikron-Impfungen aus

Der Herbst steht vor der Tür - und damit möglicherweise auch die nächste Corona-Infektionswelle. Doch beim Impfen gegen die Omikron-Subvariante BA.1 geht es nicht recht voran.

Auch deshalb, weil die Ständige Impfkommission (Stiko) noch keine Empfehlung ausgesprochen hat.

Deshalb haben einige Städte und Kommunen beschlossen, " aus rechtlichen Gründen " keine Corona-Auffrischungsimpfungen duchzuführen. Der Kreis Steinfurt zum Beispiel setzt die Impfungen bis zum 23. September aus.

Wie der Landrat am Dienstagabend mitteilte, müsse der vom Land NRW geplante erneute Start der kommunalen Auffrischungsimpfungen " vor dem Hintergrund fehlender aktualisierter Empfehlungen der Stiko " ausgesetzt werden.

Eigentlich sollte im Kreis Steinfurt den Städten Ibbenbüren (14.9.), Rheine (16.9.), Emsdetten (19.9.), Greven (21.9.) und Lengerich (23.9.) in den kommenden Tagen mit den Impfungen begonnen werden.

Stiko-Empfehlung steht noch aus

Bislang gibt es noch keine Empfehlung der Stiko zum Einsatz von an Omikron angepassten Auffrischimpfungen. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) arbeitet das Gremium aber bereits an Empfehlungen.

Zuvor hatten auch die Stadt Dortmund und der Kreis Unna erklärt, bis zu einer Empfehlung der Stiko nicht mit dem neuen Omikron-Impfstoff impfen zu wollen. Betroffen sind allerdings nur die Impfstationen und Zentren in Dortmund und im Kreis Unna. Hausärzte impfen dagegen bereits mit dem Omikron-Impfstoff. Auch die Stadt Hamm wartet nicht auf die Empfehlung.

"In den Hausarztpraxen wird ja weiter geimpft", sagte eine Sprecherin des Hausärzteverband Westfalen-Lippe am Mittwoch dem WDR . "Die Ärzte und Ärztinnen in den Praxen führen auch weiterhin die Aufklärungsgespräche", so die Sprecherin. Allerdings sei der Andrang meist nicht groß.

Der Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung, Prosper Rodewyk, kritisiert die Stiko. Die wisse seit Wochen, dass der Impfstoff komme, habe aber versäumt, eine Empfehlung vorzubereiten.