Corona-Inzidenz in NRW weiter unter Bundesdurchschnitt

Die Corona-Inzidenz in NRW liegt weiter unter dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag veröffentlichte. Die Behörde gab die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in NRW mit 224 an - der bundesweite Wert liegt aktuell bei 259.

Binnen 24 Stunden wurden in NRW 11.501 neue Covid-19-Fälle sowie 22 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Am Dienstag vor einer Woche hatte das RKI für das bevölkerungsreichste Bundesland noch 230 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.