Corona-Neuinfektionen in NRW: Konsequenzen für Fußballfans

10.000 Zuschauer beim Spiel BVB gegen Borussia Mönchengladbach erwartet

" Wir alle hätten uns gewünscht, mit Zuschauern zu spielen. Aber wir sind gut beraten, die Pandemie gemeinsam mit der Politik und der Gesellschaft zu bewältigen ", sagte der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Alexander Wehrle. " Jetzt ist es am wichtigsten, dass die Fallzahlen in Köln nicht weiter steigen. "

In Dortmund – wo das zweite Erstligaspiel in NRW stattfindet – gibt es 80.000 Zuschauerplätze im Stadion. Beim Spiel an diesem Samstag (19.09.20, 18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach dürfen 10.000 Zuschauer ins Stadion kommen. In Dortmund sind die Corona-Zahlen deutlich niedriger als in Köln: Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 12,1.

Die Fans im Stadion müssen sich allerdings auf viele Regeln einstellen: So wurden ausschließlich Dauerkarteninhaber, die ihren ersten Wohnsitz in Dortmund oder in einem anderen Ort in NRW haben, für die Tickets berücksichtigt. Sie müssen zu fest vorgegebenen Zeiten ins Stadion kommen. Der BVB ruft außerdem dazu auf, zu Fuß oder mit dem Auto anzureisen.

Gelsenkirchen kurz vor lokaler "Corona-Bremse"

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Gelsenkirchen ist ebenfalls angestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz heute bei 44,1 – eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 10,7. Am Freitag, als die Sieben-Tages-Inzidenz bereits bei 34,4 lag, hatte die Stadt Gelsenkirchen angekündigt, kurzfristig zu reagieren, um einen Anstieg auf einen Wert von 50 zu vermeiden. Sollte der Inzidenzwert von 35 erreicht werden, werde die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, sagte Karin Welge, die Leiterin des Krisenstabs.

Diese Allgemeinverfügung wurde nach Informationen der Stadt zur Abstimmung dem NRW-Gesundheitsministerium vorgelegt. Sollte es die Freigabe für die Maßnahmen geben, will der Krisenstab, der am Samstag ab 13.30 Uhr tagt, die Allgemeinverfügung veröffentlichen.

