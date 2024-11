In dieser Woche ist die Polizei Dortmund im Städtischen Klinikum unterwegs. Zusammen mit der Geschäftsführung und Mitarbeitern gibt es einen Rundgang, um zu schauen, was man für mehr Sicherheit tun kann.

In Krankenhäusern sind vor allem die Tag und Nacht geöffneten Türen das Problem. Aber auch die Größe des Klinikums lädt Taschendiebe ein. Fast 5000 Menschen arbeiten hier. "Immer da, wo viele Menschen zusammen kommen, in besonderen Situationen, da suchen sich auch möglich Straftäter die Anonymität." Das erklärt der Dortmunder Polizeisprecher, Torsten Sziesze.

Mitarbeiterin von Dieben angegriffen

Erst im März wurde eine Mitarbeiterin des Klinikums während der Nachtschicht angegriffen, als sie zwei Diebe bei einem Einbruch überrascht hatte. Sie hatten die Frau daraufhin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Laut dem Geschäftsführer des Klinikums, Michael Kötzing, hat die Frau gekündigt und ist in therapeutischer Behandlung.

Auch in Essen wurden im September Mitarbeitende des Elisabeth-Krankenhauses attackiert. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, einer von ihnen schwer.

Trickbetrüger unter Patienten unterwegs

Der Eingang des Essener Elisabeth-Krankenhauses

Zudem werden Patienten des Klinikums immer wieder von Trickbetrügern reingelegt. Ein Mitarbeiter des Klinikums erzählt: "Es kommen jetzt auch Trickbetrüger in die Abteilungen, versuchen in den Wartezonen Leute zu überreden, ihnen Geld zu wechseln und in ein Gespräch zu verwickeln und anschließend ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen."

Viele Mitarbeiter und Patienten sind deshalb besorgt. Deshalb hängen in vielen Fluren mittlerweile Plakate mit Warnhinweisen vor Trickbetrügern.

Statistisch gesehen gibt es nicht mehr Kiminalität in Kliniken

Laut der Polizei Dortmund sei die Menge an Diebstählen in Dortmunder Kliniken allerdings nicht gestiegen. Hinzu kommt, dass ungewiss ist, wie groß die Dunkelziffer ist. Viele Menschen würden Vorfälle in Kliniken nicht zur Anzeige bringen.

Trotzdem sei das Sicherheitsgefühl bei den Mitarbeitern und den Patienten schlecht - vor allem durch die Angriffe. Das wolle man ändern, sagt Michael Kötzing.

Klinikum plant Präventionskurse für Mitarbeiter

Nach dem Rundgang mit der Polizei Dortmund wollen das Klinikum und die Beamten zusammen Maßnahmen für mehr Sicherheit erarbeiten. Klar ist jetzt schon: Es soll mehr Sicherheitskameras geben und mehr Präventionskurse für Mitarbeiter. Selbstbehauptungskurse gibt es schon jetzt - und sind immer gut besucht.

Gleichzeitig seien auch bauliche Maßnahmen und Bodycams für Mitarbeiter eine Idee des Klinikums. Die sollen das Sicherheitsgefühl erhöhen.

Quellen:

Polizei Dortmund

Reporterin vor Ort

Klinikum Dortmund