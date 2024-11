Im Sommer 2004 lag eine tote Frau am Strand an einem Pfosten direkt vor einer Düne in der Nähe der Gemeiden Wassernaar in den Niederlanden. Wie sie dahin kam und was mit ihr passiert ist, ist bis heute unklar. Niederländische Ermittler haben den jetzt wieder aufgerollt und suchen Hinweise zu der Unbekannten.

Der Schlüssel zu weiteren Ermittlungen

Die Frau hatte wohl mehrere markante Narben im Gesicht.

Die Frau hatte einen Schlüsselbund bei sich. Die Schlüssel der Frau sind von Wilka und Winkhaus, beides deutsche Marken. Einer wurde an eine Verkaufsstelle in Bottrop ausgeliefert. Das wissen die Ermittler jetzt. Ansonsten gibt es noch viele Fragenzeichen. Die Todesursache gibt bis heute Rätsel auf. Vermutlich starb die Frau Tag an dem sie gefunden wurde, dem 4. Juli 2004. Spuren auf Gewalt wurden nicht gefunden. Dass sie Opfer eines Verbrechens wurde, ist aber nicht ausgeschlossen.

Ungeklärte Identität

Obwohl die Ermittler intensiv gearbeitet haben, wissen sie nicht, wer die Frau ist. Es gibt lediglich Hinweise. Sie war vermutlich zwischen 30 und 50 Jahre alt, hatte blaue Augen, helle Haut und dunkelblondes Haar. Sie war 1,68 Meter groß.

Narben und Kleidung geben Hinweise

Die Schuhe hatte die Unbekannte getragen. Sie könnten aus Deutschland oder der Schweiz kommen.

Helfen könnten ein paar unverwechselbare Merkmale am Körper und dem Gesicht der Frau. Sie hatte beispielsweise mehrere Narben, teilweise von Operationen, zum Beispiel von einer Blinddarm- OP oder auf der Stirn und am Kinn.

Die Kleidung und die Accessoires könnten Hinweise auf das Leben der Frau geben, glauben die Ermittler in den Niederlanden. Sie trug eine Katzenarmbanduhr, die man gratis beim Kauf von Tierfutter der Marke Royal Canin bekam. Und sie trug Lackschuhe der Marke Ara, die für einen Strandspaziergang eher ungeeignet sind.

Bezüge zu Deutschland

Eine moderne Isotopenuntersuchung mit einem Massenspektrometer hat jetzt gezeigt, dass die Frau wahrscheinlich in Osteuropa aufgewachsen ist. Die letzten fünf Jahre ihres Lebens könnte sie in den Niederlanden oder Deutschland gelebt haben. Das würden Kleidung und Schlüssel zeigen. Sie könnten für eine Haustür oder Scheunentür sein.

Die niederländische Polizei bittet um Hinweise über folgende Mailadresse und Hotline entgegen:



coldcase@politie.nl

+31 (0) 79 345 9800

