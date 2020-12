Corona-Zahlen: Warum sich die NRW-Regionen so stark unterscheiden

Beschränkte Kontakte, verschärfte Maskenpflicht, geschlossene Gaststätten und Freizeiteinrichtungen: Seit Anfang November ist Deutschland im "Lockdown light". Dabei wird es voraussichtlich bis 10. Januar bleiben, wie Bund und Länder nun vereinbart haben. Denn die Maßnahmen haben den drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen gestoppt, aber eben nicht überall stark gesenkt. Mancherorts ist die Lage sogar schlimmer geworden.

Starke regionale Unterschiede bei Corona-Infektionen

In Münster sind die Corona-Zahlen weit zurückgefallen bis auf den Schwellenwert für Risikogebiete, also auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. In der nächsten westfälischen Großstadt Bielefeld stieg diese Sieben-Tage-Inzidenz trotz aller Maßnahmen kräftig an. Mittlerweile ist sie wieder leicht gesunken - aber immer noch viermal so hoch wie in Münster.