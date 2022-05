Corona-Impfstoff für Kleinkinder: Gibt es ihn bald?

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist hochwirksam bei Kleinkindern in der Altersgruppe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, wenn er in drei Impfdosen verabreicht wird. Das belegen am Montag veröffentlichte Studiendaten.

Demnach testeten die Hersteller den Impfstoff in einer Dreifach-Gabe von je drei Mikrogramm, was einem Zehntel der Dosis für Erwachsene entspricht. Die Wirksamkeit lag laut ersten Schätzungen bei 80,3 Prozent und ist damit hoch.