Corona-Kredite: Land macht 16 Milliarden Euro Miese

Ironie der Geschichte: ein gutes Geschäft

Die Gesamtsumme der staatlichen Corona-Kosten geht freilich weit über die 16 Milliarden Euro aus dem NRW-Rettungsschirm hinaus. In vielen Bereichen kam noch Geld vom Bund dazu. Insgesamt 23 Milliarden Euro flossen aus den verschiedenen Hilfspaketen aus Berlin nach NRW – vor allem für die Impfstoffe, aber auch für Hilfen an Unternehmen und Selbstständige sowie an die Kommunen.

Ex-Landesfinanzminister Lutz Lienenkämper (CDU)

Ironie der Geschichte: Die große Geld-Leihaktion war für die daran beteiligten Finanzminister bisher ein gutes Geschäft. Der Kassenwart der ehemals schwarz-gelben Koalition, Lutz Lienenkämper ( CDU ), und sein Nachfolger unter Schwarz-Grün, Marcus Optendrenk ( CDU ), profitierten von der Niedrig-Zinspolitik der Zentralbanken. Sie bekamen noch Geld dafür, dass sie Kredite aufnahmen. Ergebnis: 26 Millionen Euro überwiesen die Gläubiger bis Ende 2022.

Allerding: Diese goldenen Zeiten für Finanzminister sind nun vorbei. Die Zinskurve hebt gerade ab. In Zukunft wird Optendrenk für die Kredite wieder Geld zahlen müssen, statt etwas herauszubekommen. Und zurückgezahlt werden müssen die Darlehen selbst ohnehin irgendwann.

Und das nächste Kreditpaket

Landesfinanzminister Marcus Optendrenk (CDU)

Außerdem ist das nächste Kreditpaket schon auf den Weg gebracht - für die jüngste Krise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Hilfsprogramme im Wert von rund 2,3 Milliarden Euro hat die schwarz-grüne Landesregierung bereits verabschiedet – für Energiekosten-Zuschüsse und Investitionen in den Klimaschutz. Bis Ende des Jahres hat sich Schwarz-Grün in NRW insgesamt bis zu fünf Milliarden Euro an Krediten dafür schon mal im Voraus genehmigt.

Doch anders als zu Pandemiezeiten ist die Extra-Verschuldung diesmal umstritten: SPD und FDP bereiten eine Verfassungsklage vor.