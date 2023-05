Goldene Palme in Cannes für Drama mit Sandra Hüller

Die Goldene Palme geht an eine Französin, doch auch eine Deutsche steht nach der Preisverleihung der Filmfestspiele Cannes im Fokus: Sandra Hüller - bekannt aus der vor sieben Jahren ebenfalls in Cannes frenetisch gefeierten Komödie "Toni Erdmann".

Sandra Hüller gleich in zwei internationalen Filmen vertreten

Sandra Hüller als Ines und Peter Simonischek als Winfried/Toni in einer Szene von "Toni Erdmann".

Für die 45-Jährige ist es ein Déjà-Vu an der Croisette. Sandra Hüller spielt gleich in zwei prämierten Filmen die Hauptrolle: In dem Drama und Cannes-Gewinner "Anatomy of a Fall" von Regisseurin Justine Triet - und in "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer, der mit dem Großen Preis der Jury den zweitwichtigsten Preis des Festivals erhielt.

Viel Lob für Hüllers "außergewöhnliche" Schauspielleistung

Ihre Leistung in beiden Filmen sei außergewöhnlich, sagte Glazer: "Sie sollten eine eigene Kategorie für Sandra Hüller erfinden." Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin selbst sagte nach der Preisverleihung: "Es war ein sehr freudiger Moment, zwei freudige Momente im Publikum, als wir realisierten, dass wir gewonnen haben."

Cannes-Gewinner: "Anatomy of a Fall" von Justine Triet

Mit "Anatomy of a Fall" der Französin Justine Triet ging der Hauptpreis an ein komplexes Drama. Der Film spielt zum Teil in einem Gerichtssaal. Im Fokus steht die Schriftstellerin Sandra, gespielt von Hüller. Sie wird angeklagt, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben. Doch eindeutig ist der Fall nicht und Zeugen gibt es keine. Vor Gericht werden sogar Sandras Romane als Beweismittel angeführt. In den Medien wird der Fall seziert. Das Paar hat einen blinden Jungen, der zur Zeit des Vorfalls mutmaßlich außer Haus war. Auch er muss vor Gericht erscheinen und seine eigene Version der Geschehnisse präsentieren.