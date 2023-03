Video starten, abbrechen mit Escape Mega Streik: Das kommt aufs Land zu Aktuelle Stunde. . 42:32 Min. . UT . Verfügbar bis 31.03.2023. WDR. Von Per Quast.

Sonderfahrpläne: Diese Linien fahren trotz "Super-Streik" am Montag

Stand: 24.03.2023, 18:07 Uhr

Ganz Deutschland steht still, wenn am Montag die Gewerkschaften streiken. Bahnen und Züge fahren nicht, ebenso kein Bus. Bis auf wenige Ausnahmen. Hier finden Sie Buslinien in Ihrer Region, die trotz Streik fahren.