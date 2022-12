Bundesweiter Warntag: Am Donnerstag wird für den Ernstfall trainiert

Wie genau läuft der zweite bundesweite Warntag ab?

Deutschlandweit wird ein Katastrophen-Szenario geübt. Dafür wird es ab 11 Uhr ausgesprochen laut. Noch vorhandene oder neu installierte Sirenen heulen auf, Lautsprecherwagen fahren in einigen Kommunen durch die Straßen. In der Bahn sowie im Radio und im Fernsehen gibt es Durchsagen. Auf Medienseiten im Internet wird der Warnhinweis eingespielt. Er erscheint auch auf digitalen Anzeigetafeln etwa in Innenstädten oder an Bahnhöfen.