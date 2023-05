Bundesweiter Streik bei der Bahn ist abgewendet

Bahn informiert am Sonntag über Zugverbindungen

Noch ist unklar, ob es trotzdem zu Ausfällen oder Behinderungen kommen wird und was die Entwicklung für umgetauschte Tickets bedeutet. Die Bahn will ihre Kunden am Sonntagmittag informieren, wo es im Nah- und Fernverkehr noch zu Einschränkungen kommen kann.

Richterin sah Streik kritisch

Die zuständige Richterin hatte in der mündlichen Verhandlung nach HR-Informationen den Vergleich vorgeschlagen und mehrfach angedeutet, sie habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angekündigten Streiks. Die EVG laufe Gefahr, vor Gericht zu unterliegen, wenn sie der Einigung nicht zustimme. Der Vergleich sieht vor, dass in den Tarifverträgen der Bahn der Mindestlohn von 12 Euro festgeschrieben wird und alle Tariferhöhungen in der laufenden Tarifrunde voll darauf angerechnet werden. Das soll auch für Beschäftigte gelten, die etwas mehr als den Mindestlohn erhalten.