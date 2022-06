Nicht mit Krieg gerechnet? Mehr Soldaten verweigern den Dienst

Bundeswehr wird gebraucht

Auch personell wird die Bundeswehr künftig stärker gefordert sein. So soll sie sich mit 15.000 Soldatinnen und Soldaten an der sogenannten schnellen Eingreiftruppe der NATO beteiligen. Die Soldatinnen und Soldaten müssen im Ernstfall innerhalb von zehn Tagen im Einsatzgebiet bereitstehen können. In Litauen führt die Bundeswehr bereits einen Kampfverband der NATO an und ist dort zur Sicherung der osteuropäischen Staaten mit rund 1.000 Kräften vor Ort.