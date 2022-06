Bundestag kippt 219a: Ärzte dürfen über Schwangerschaftsabbrüche informieren

Am deutschen Abtreibungsrecht selbst ändert sich durch die Entscheidung nichts. Nach geltender Rechtslage ist in Deutschland eine Abtreibung straffrei, wenn sie in den ersten drei Monaten nach der Empfängnis und nach einer obligatorischen Konfliktberatung vorgenommen wird. Auch medizinische Gründe oder bei einer Schwangerschaft im Zuge einer Vergewaltigung bleibt ein Schwangerschaftsabbruch ohne rechtlichen Folgen.