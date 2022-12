Brückentage 2023 – So lässt sich mehr Urlaub im kommenden Jahr herausholen

Clevere Planung macht es möglich: Wer 2023 die Feiertage, Brückentage und Wochenenden geschickt kombiniert, kann mit wenigen Urlaubstagen viel Freizeit herausholen.

Zum Beispiel nächstes Jahr Weihnachten. Im Gegensatz 2022, wo Heiligabend auf einen Samstag und der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag fällt, liegt 2023 Weihnachten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstiger: Der erste und zweite Feiertag sind an einem Montag und Dienstag. Mit drei Urlaubstagen bescheren Sie sich mit einer freien Woche zwischen den Jahren. Wer noch vier Tage drauflegt, bekommt mit sieben Tagen Urlaub vom 23. Dezember 2023 bis 7. Januar 2024 insgesamt 16 freie Tage.

Ab April 2023 wird es für die Menschen in NRW interessant

Wer rund um Ostern Urlaub bekommt, kann sich freuen. Nur vier Urlaubstage sind nötig, um mit Karfreitag (7. April) und Ostermontag (10. April) zehn freie Tage vom 1. April (ein Samstag) bis 10. April (Ostermontag) zu ergattern. Mit insgesamt acht Urlaubstagen sind 16 freie Tage möglich – nämlich vom 1. April bis 16. April.

Weitere Optionen:

• Tag der Arbeit: 2023 ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein Montag. Mit vier Urlaubstagen profitieren Beschäftigte von neun Tagen Freizeit – nämlich vom 29. April (ein Samstag) bis 7. Mai (ein Sonntag).

• Christi Himmelfahrt: Wie alle Jahre ist dieser Feiertag an einem Donnerstag, 2023 ist er am 18. Mai. Mit einem Urlaubstag am 19. Mai – ein Freitag - holen Beschäftigte vier freie Tage heraus. Mit vier Urlaubstagen sind neun Tage Freizeit möglich, nämlich vom 13. Mai (ein Samstag) bis 21. Mai (ein Sonntag).

• Pfingsten: Pfingstmontag fällt 2023 auf den 29. Mai. Beschäftigte, die für die vier darauffolgenden Tage Urlaub haben, kommen auf neun freie Tage, nämlich vom 27. Mai (ein Samstag) bis 4. Juni (ein Sonntag).

• Fronleichnam: Nicht nur in NRW, auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Er ist 2023 auf den 8. Juni datiert und mit einem Urlaubstag eine tolle Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende (= vier freie Tage). 16 freie Tage lassen sich herausholen, wer Fronleichnam und Pfingsten urlaubsmäßig kombiniert und dafür nur acht Urlaubstage beantragt.

• Tag der Deutschen Einheit: Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, fällt in diesem Jahr auf einen Dienstag. Wer für den 2. Oktober (ein Montag) Urlaub beantragt, hat vier Tage hintereinander frei.

• Allerheiligen: Nicht nur in NRW, auch in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist der 1. November, Allerheiligen, ein gesetzlicher Feiertag. Er fällt 2023 auf einen Mittwoch. Mit zwei Urlaubstagen (am 2. und 3. November) können Sie fünf Tage der Arbeit fernbleiben.

Das letzte Wort hat im Zweifelsfall der Arbeitgeber

Übrigens: Damit es nicht zu Streit im Betrieb kommt, ist es immer gut, wenn sich Kollegen möglichst untereinander abstimmen, wer wann freinimmt. Wenn eine Einigung nicht möglich ist, hat der Arbeitgeber das letzte Wort.

Weitere gesetzliche Feiertage – aber nicht in NRW

Blick über NRW hinaus: In einigen anderen Bundesländern gibt es den ein oder anderen gesetzlichen Feiertag mehr. Heilige Drei Könige (6. Januar) ist ein Freitag – und ein gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt.

Ebenfalls nicht in NRW, wohl aber in Berlin- und Mecklenburg-Vorpommern, ist der 8. März, der Internationale Frauentag, ein gesetzlicher Feiertag – 2023 ist das ein Mittwoch.

Und dann gibt’s noch den Reformationstag am 31. Oktober, 2023 ein Dienstag – auch kein gesetzlicher Feiertag in NRW, wohl aber in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.