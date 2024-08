Trotz bezahlter Rechnung: Mieter in Rheine bald ohne Wasser, Strom & Gas

In Rheine sind die Mieter von elf Mehrfamilien-Häusern in Aufruhr: Die Stadtwerke drohen, ihnen Gas, Wasser und Strom abzustellen - obwohl sie pünktlich ihre Abschläge gezahlt haben. Doch sie überweisen sie mit der Miete an den Vermieter, eine Eigentümergesellschaft mit Sitz in Köln, und nicht an den Versorger.

Der Haken: Der Vermieter hat schon seit letztem Jahr diese Abschläge nicht mehr vollständig an die Stadtwerke weitergeleitet. So entstanden massive Zahlungsrückstände. Mittlerweile liegen die Schulden im hohen fünfstelligen Bereich, so ein Stadtwerke-Sprecher. Darum jetzt die Drohung, in wenigen Tagen den Hahn zuzudrehen.

Mieter sind unschuldig, aber die Leidtragenden

Bald ohne Gas, Wasser und Strom? In Rheines Schwabengasse ist die Sorge groß.

Die Androhung, die Energie- und Wasserversorgung komplett einzustellen, ist also nur die nächste Stufe im Streit zwischen Versorger und Vermieter. Die Mieter in der Schwabengasse trifft keine Schuld an der Situation, aber sie kriegen jetzt das Problem. Die Verzweiflung vor Ort ist groß.

Es gibt Familien mit kleinen Kindern, viele sind hoch betagt, einige sprechen kaum Deutsch. Die Sorge, in wenigen Tagen ohne warmes Wasser dazustehen, eint sie. Denn ohne Wasser und Strom kann man die Toilette nicht mehr benutzen und auch nicht kochen. Die Situation überfordert viele.

Sie können es nicht verstehen: Es ist hier immer so gewesen, dass die Abschläge für Strom und Wasser an den Vermieter gingen. Dass der Schulden bei den Stadtwerken hat, ahnte niemand. Umso mehr schockt jetzt alle der drohende Liefer-Stopp von Strom, Gas und Wasser.

Vermieter reagiert nicht

Angst und Ärger: Den Mieterinnen bleibt nur der Gang zum Anwalt.

Die Stadtwerke Rheine bedauern die Situation - aber ihr Vertragspartner ist die Eigentümergesellschaft in Köln und nicht die Menschen in der Schwabengasse. Darum bliebe nur dieser Weg.

Der Vermieter reagiert auf die schriftliche Bitte des WDR um Stellungnahme nicht. Seinen Mietern bleibt darum jetzt nur noch eins: sich einen Anwalt zu nehmen und die Miete ganz oder teilweise zu mindern. Eventuell reagiert der Vermieter ja darauf...

Unsere Quellen: