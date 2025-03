Zum Wochenende ist am Himmel wieder ein besonderes Naturschauspiel zu sehen: Am frühen Freitagmorgen tritt der Mond in den Kernschatten der Erde und verursacht eine totale Mondfinsternis - die erste seit November 2022.

Mond, Erde und Sonne stehen also in einer Reihe. Der Schatten der Erde verdeckt deshalb den Mond und macht ihn dunkel. Das Sonnenlicht kann den Mond nicht erreichen, außer roten, langwelligen Lichtstrahlen, die es noch durch die Erdatmosphäre schaffen. Und die tauchen den Mond in rotes, manchmal auch bräunliches oder orangefarbenes Licht.

Schönster Mond in Nord- und Südamerika, in NRW eher Glückssache

Am besten wird die Mondfinsternis diesmal wohl in Nord- und Südamerika zu sehen sein. In Deutschland stehen die Chancen nicht so gut, weil das Wetter nicht mitspielt. Glück könnten alle im Osten haben, rund um Dresden, Leipzig und Jena. Oft dürfte der Himmel aber nicht klar genug sein. Für NRW werden teilweise dichte Wolken und immer wieder Schauer vorhergesagt. Am frühen Freitagmorgen kommt lokal noch Nebel dazu.