Ukrainische Flüchtlinge sollen Schuld sein?

Ein halbes Jahr später scheint klar: Das Pariser Bettwanzen-Problem ist wohl weniger ein Fall für den Kammerjäger als vielmehr ein handfestes Politikum. Russland soll den Hype im vergangenen Sommer mit angefacht haben - das sagt die französische Regierung. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hätten russische Destabilisierungsversuche in Frankreich zugenommen, so der französische Europaminister Jean-Noël Barrot Anfang März - mit dem Ziel, die öffentliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben.

In sozialen Netzwerken, so Barrot, sei nämlich verbreitet worden, dass die vermeintliche Bettwanzenplage vor allem mit der Ankunft ukrainischer Flüchtlinge in Frankreich zusammenhänge. Das Thema sei " in den Onlinediensten aufgeblasen worden durch Konten, die mit Russland in Verbindung stehen" , so Barrot.

Verfassungsschutz sieht gezielte Desinformation aus Russland

Belege für seine Behauptung, dass die Bettwanzen-Geschichte wirklich von Russland aus lanciert wurde, hat Barrot bislang nicht kommuniziert. Dennoch: Experten sehen gezielte Desinformation schon seit Längerem als Teil der hybriden Kriegsführung Russlands. So heißt es im jüngsten Verfassungsschutzbericht, russische Cyberakteure nutzten auch Cyberangriffe, " um Desinformation und Propaganda zu verbreiten, oder unterstützen damit Desinformationskampagnen" . Ziel sei es, "politische und gesellschaftliche Spannungen zu verstärken oder das Vertrauen in staatliche Stellen zu unterminieren. Letztlich sollen so russische Interessen durchgesetzt und die westliche Unterstützung für die Ukraine geschwächt werden."

Im Januar war bekannt geworden, dass das deutsche Außenministerium eine großflächige russische Desinformationskampagne auf X aufgedeckt hatte. Mehr als 50.000 gefälschte Nutzerkonten mit mehr als einer Million Tweets sollten demnach Stimmung gegen die deutsche Regierung und deren Unterstützung für die Ukraine machen.