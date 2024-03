Nach dem Anschlag auf ein Konzert in Moskau mit vielen Toten bemühen sich in Europa gerade viele russische Kanäle darum, die Ukraine mit dem Terrorakt in Verbindung zu verbringen - obwohl sich der Islamische Staat zu der Tat bekannt hat.

Julia Smirnova, die am Institute for Strategic Dialogue zu russischer Desinformation und Propaganda forscht, wundert das nicht: " Es gibt auf Deutsch und in anderen europäischen Sprachen Accounts auf X mit einer ziemlich großen Reichweite, die konsequent Kreml-freundliche Versionen von Ereignissen verbreiten - seien es Kriegsereignisse in der Ukraine, oder sei es der Anschlag in Moskau. " Bots spielen bei dieser Verbreitung offensichtlich eine Rolle.